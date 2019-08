Ágata sem medo de “ficar sozinha”

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:51 Facebook

Ágata deixou, esta quinta-feira, um desabafo nas redes sociais que surpreendeu os seguidores. A cantora confessou que não tem medo de acabar sozinha na vida. Depois de se ter separado recentemente do empresário Francisco Carvalho, a mediática intérprete recorreu ao perfil da rede social Instagram para publicar um curto desabafo sobre a vida. “Ficar sozinha não me assusta, tenho é medo das más companhias. Bom dia, vida!” escreveu Ágata na legenda de uma fotografia em que aparece sozinha a sorrir no meio de um jardim. View this post on Instagram Ficar sozinha não me assusta, tenho é medo das más […]