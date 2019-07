“Aguenta os cavalinhos”. José Sá quer ter mais filhos, mas mulher pede calma

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma troca de mensagens na Internet entre o guarda-redes José Sá e a mulher Raquel Jacob está a enternecer as redes sociais. É que o jogador quer ir para o segundo filho, mas a ex-atriz dos “Morangos com Açúcar” é mais cautelosa. A imagem é deslumbrante: Raquel Jacob segura e beija a filha, Maria Leonor, quando era mais pequena, enquanto o ex-guarda-redes do FC Porto que está a jogar na Grécia, no Olympiacos, assume que “as saudades apertam”. A ex-moranguita” ficou sensibilizada com a mensagem no perfil de Instagram mas, ao mesmo tempo, entendeu a frase com um segundo sentido. […]