Ainda a despedir-se do Algarve, Pedro Lima prepara próxima viagem

Pedro Lima despede-se das férias ao lado da mulher e dos cinco filhos, no Algarve, e prepara fim-de-semana na Costa Alentejana. Terminaram as três semanas de férias ao lado da numerosa família, no sul de Portugal, mas a diversão não chegou ao fim. O ator revelou numa fotografia partilhada na conta de Instagram que o próximo destino é um resort de aventura na Zambujeira do Mar. “Acabou-se o que era doce. Todos os verões temos as melhores férias de sempre e este ano confirmou-se a tradição. Tempo de regressar ao castelo, de preparar o regresso às aulas dos miúdos e […]