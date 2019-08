Albano Jerónimo confirma fim de contrato com SIC

NTV Hoje às 10:11, atualizado às 10:37 Facebook

Exclusivo na SIC desde 2016, Albano Jerónimo anunciou publicamente, esta segunda-feira, o fim do contrato com a estação televisiva. O ator, de 40 anos, confirmou o término do vínculo contratual com a SIC, através um texto de despedida partilhado no Facebook. Nesta mensagem, o intérprete referiu o último projeto em que participou e que tem estreia marcada para breve. “Após três anos de total parceria, cumplicidade, orgulho e trabalho, chega hoje ao fim esta ligação com a SIC”, começou por revelar na publicação. Após três anos de total parceria, cumplicidade, orgulho e trabalho, chega hoje ao fim esta ligação com […]