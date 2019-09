Alberta Marques Fernandes mostra-se em criança quando gostava de ter franja

NTV Hoje às 13:20, atualizado às 13:23 Facebook

Alberta Marques Fernandes surpreendeu os seus seguidores ao partilhar um tesourinho que encontrou de quando era criança e gostava de utilizar franja até aos olhos. A pivô da RTP viajou no passado com uma fotografia que encontrou no baú das recordações. A imagem foi partilhada no perfil de Instagram pela jornalista recolhendo diversos elogios. “Quando era miúda e gostava de franja nos olhos”, pode ler-se na legenda. View this post on Instagram … quando era miúda e gostava de franja nos olhos 🤣😂🤪 A post shared by Alberta Marques Fernandes (@alberta.marques.fernandes) on Sep 18, 2019 at 1:06pm PDT “Gira desde […]