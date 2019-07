Alexandra Lencastre faz dedicatória comovente à filha mais nova

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:55 Facebook

Alexandra Lencastre faz dedicatória à filha mais nova, Catarina, nas redes sociais, após ser aceite por uma universidade de Londres no curso Design Gráfico. Catarina, de 20 anos, que tal como a filha mais velha, Margarida, de 22 anos, é fruto do casamento com o produtor holandês Piet-Hein Bakker, que terminou em 2003, encontra-se a viver em Londres, Inglaterra. Sem a companhia constante das duas filhas, a atriz de 51 admitiu sentir angustia e solidão, na dedicatória comovente que escreveu para a filha mais nova, partilhada no Instagram. Contudo, Alexandra Lencastre mostra-se orgulhosa pela conquista de Catarina. View this post […]