“Alma e Coração” nomeada para prémios internacionais

A novela da SIC “Alma e Coração”, protagonizada por Cláudia Vieira, está nomeada na 14.ª edição do Festival Seoul International Drama Awards. Neste que é um dos principais festivais internacionais, que premeia o que de melhor se faz em televisão, a trama vai a jogo em Best Serial Drama, Best Screenwriter (Pedro Lopes) e Best Actress (Cláudia Vieira). Os resultados serão divulgados a 28 de agosto, em Seul. Cláudia Vieira, Soraia Chaves, Madalena Almeida, José Fidalgo, Afonso Pimentel e Ricardo Pereira dão corpo aos protagonistas de “Alma e Coração”. A trama já tinha ganho a Medalha de Ouro na categoria […]