Ana Arrebentinha, o "furacão do Alentejo"

Sara Oliveira Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O nome verdadeiro é Ana Campaniço, mas a alentejana herdou a alcunha "Arrebentinha" do pai, que "era o "Arrebenta parafusos" por ser muito bruto e rebentar muitos parafusos na oficina onde trabalhava".

As alcunhas não se ficam por aqui. Ana também é descrita como "furacão do Alentejo", ainda que seja mesmo como Arrebentinha que se tem afirmado no panorama humorístico nacional, um universo onde entrou quase por acaso, depois de crescer a ouvir o patriarca contar "anedotas como um bom típico alentejano". "Na brincadeira com amigos, através da Comissão de Festas lá da minha terra, desafiaram-me para ir contar umas anedotas. Na altura, o meu pai não me deixou, mas eu fui na mesma. Então, de cada vez que havia uma festa, lá ia eu contar duas ou três anedotas", recordou, em conversa com o JN.

Passou pela rádio, mas uma má experiência num bar em Moura revoltou Ana que, num impulso, enviou "um mail para a SIC, para o "Boa tarde"". "Fui à televisão, percebi que era aquilo que queria e decidi não seguir para a universidade para estudar Educação Física", contou, acrescentando ter dito aos pais que "queria parar um ano para fazer um curso de teatro. Na altura, ainda estava no 12.° ano, ia ao fim de semana a Lisboa para o curso e voltava à Amareleja. Depois fui estudar para a Casa do Artista e aí percebi logo o que queria".

"Nunca me arrependi, mas houve dias em que tive vontade de me ir embora, de atirar a toalha ao chão", confessa. A participação no "Got Talent" (RTP) fez-lhe perceber "que a comédia me iria abrir mais portas do que o teatro". Percebeu que a "Ana Arrebentinha" é uma personagem e decidiu sair da sua "zona de conforto".

"Costumo dizer que o meu público é a partir dos 50/60 anos, apesar de a participação no "Late Night Secret", na TVI, me ter dado a conhecer a públicos mais jovens", revelou.

A experiência abriu outras portas: "Dava aulas durante o dia, à noite ia para o estúdio e, muitas vezes, ia a correr para um espetáculo no Algarve, por exemplo. Até que a RTP me veio buscar outra vez". Na estação pública, Ana Arrebentinha tem residência fixa, às sextas-feiras, no "Agora nós", e, recentemente, esteve no "Levanta-te e ri" que está de regresso à antena da SIC. "É muito difícil estar em palco com aqueles que abriram portas ao mundo da comédia em todo o país. Estava a morrer de nervosismo, mas correu muito bem", concluiu aquela que, para já, foi a única mulher a mostrar talento nesta nova vida do formato.