Ana Garcia Martins arranca primeira digressão de stand-up

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, arrancou, esta terça-feira, com a sua primeira digressão de espetáculos de comédia a solo. A mediática influenciadora digital não podia estar mais contente com o resultado da sua primeira sessão de stand-up comedy da digressão “Agora Deu-Me Para Isto”. Segundo Ana Garcia Martins, esteve presente o melhor público de sempre. “E pronto, it’s on! A tour arrancou ontem na Ericeira, assim em modo warm up, e não podia ter pedido mais. Posso dizer, com propriedade, que foi o melhor público que tive ontem”, contou a agora humorista. View this […]