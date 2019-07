Ana Garcia Martins faz tatuagem em tributo ao Benfica

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “Pipoca Mais Doce”, é uma adepta do Benfica tão fervorosa que decidiu tatuar no seu corpo uma passagem do hino do clube. A mediática blogger cumpriu a promessa e inscreveu no seu antebraço a frase “ter na alma a chama imensa”. O gesto da benfiquista surpreendeu os seguidores e espera agora ter mais regalias do clube. “As promessas são para se cumprir. E se isto não me der direito a lugar cativo vitalício na bancada central, com direito a jantar e festinhas quinzenais no Samaris, mais vale considerar mudar de clube”, escreveu Ana […]