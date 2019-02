Ana Guiomar diz não aceitar opiniões que tenham "raiva e maldade"

Sofia Esteves Hoje às 17:23 Facebook

A atriz recorreu às redes sociais para se defender de ataques depois de ter estado, quinta-feira, no "O Programa da Cristina", na SIC.

Ana Guiomar, juntamente com as atrizes Débora Monteiro e Inês Castelo Branco, bem como com a apresentadora Cristina Ferreira, recriou a famosa série "Sexo e a Cidade", através de visuais glamorosos, e respondeu às questões de Cláudio Ramos, no programa matinal da SIC, uma brincadeira que acabou por gerar reações negativas dirigidas à atriz.

Muitos dos seus seguidores não gostaram do seu look e enviaram-lhe várias mensagens negativas e repletas de ódio. De forma a conseguir defender-se, a atriz que entra no elenco da peça "O Crocodilo ou o Extraordinário Acontecimento Irrelevante", em Lisboa, publicou um texto em que afirma ter uma "grande autoestima" e alertou para o facto de esse tipo de comentários possam ter efeitos nocivos noutras mulheres.

"Vivemos num país de 'opinion makers', ainda bem! Aceito a opinião de toda a gente, eu própria adoro opinar. E que bom é receber a vossa opinião para reflectir e fazer balanços. O que eu não aceito é a raiva, a maldade e a necessidade de ferir o outro de forma completamente gratuita", começou por escrever. "Agora... se o vestido era grande, era, se me fazia maior, talvez, se o cabelo não estava como eu costumo usar, provavelmente, se os brincos brilhavam demais, sim e ainda bem porque senão ninguém tinha reparado neles. Recebi muitas mensagens enfurecidas com o look, a destilar um ódio e um veneno inexplicável. Insultos completamente gratuitos e ofensivos que não são de todo construtivos, são só desnecessários e muito perigosos. Da próxima vez que quiserem escrever estas coisas lembrem-se sempre das mulheres que amam, das que têm por perto e de vocês, de como isso vos pode ferir, magoar e criar inseguranças sem necessidade. Eu tenho uma autoestima grande já há algum tempo que estou habituada a críticas, tenho lidado bem com elas, talvez seja a vantagem de ter começado a trabalhar muito nova", frisou.

Ana Guiomar destacou, ainda, o facto de a maioria das mensagens serem da autoria de mulheres, algo que considera preocupante. "Desta vez decidi dar importância porque depois de ler as mensagens e comentários, chego à conclusão que são praticamente todos vindos de mulheres. Isto deixa-me a pensar que de facto não estamos a cuidar nada umas das outras. O que as move é a crítica destrutiva e a maldade. Estamos em 2019 e nunca se falou tanto destas coisas como agora, onde é que estamos a falhar sempre que tentamos passar esta mensagem? É que por mais que se fale a mensagem parece que teima em não passar e isto deixa-me triste", acrescentou.

Aproveitou para deixar um conselho a todas as mulheres que fizeram os comentários: "Concentrem-se no que realmente é importante nas vossas vidas, façam dessa frustração e raiva força para tentar mudar alguma coisa para melhor. Sejam felizes raparigas".