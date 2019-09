NTV Hoje às 11:38, atualizado às 12:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Guiomar está de regresso à TVI, onde deu os primeiros passos como atriz na série juvenil “Morangos com Açúcar”. A namorada de Diogo Valsassina está muito contente com este novo desafio. A atriz, que se celebrizou ao longo das primeiras três temporadas da série ao interpretar Marta Navarro, volta à estação de Queluz de Baixo para integrar o novo programa diário, que chegará ao pequeno ecrã em outubro. Ana Guiomar junta-se a Pedro Fernandes e a outra nova cara, Rita Salema. “Estou contente com o regresso à TVI, sinto-me feliz por acreditarem em mim. Espero vir a ter grandes […]