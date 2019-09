Ana Guiomar recebe todos os dias mensagens de mulheres com complexos no corpo

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:22 Facebook

Ana Guiomar recebe todos os dias mensagens de mulheres que têm complexos com o seu corpo. Por isso, a atriz optou por falar sobre o assunto nas redes sociais. A namorada do ator Diogo Valsassina confessou ficar “assustada” com os testemunhos de tantas adolescente “que não se aceitam” por acreditarem que não preenchem os padrões de beleza gerais. “Todos os dias recebo umas duas ou três mensagens destas e fico muito assustada”, começou por revelar a intérprete 31 anos no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram. “São muitas as adolescentes que não se aceitam como são, que acham que existem […]