Ana Guiomar regressa à ilha da Madeira

Terminada a celebração do 31º aniversário, Ana Guiomar viajou até à ilha da Madeira, esta quinta-feira, para aproveitar alguns dias para relaxar. Depois umas férias de luxo com Diogo Valsassina, em Montargil, a atriz aterrou no Funchal para mais alguns dias de descanso. Para assinalar o regresso à cidade, Ana Guiomar posou no hotel de quatro estrelas onde vai ficar hospedada e partilhou o resultado no perfil do Instagram. “Quando eu no hotel, chego à conclusão que não me lembrava de como isto é bonito”, escreveu na descrição de uma das publicações. View this post on Instagram Quando eu, no […]