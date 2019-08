Ana Guiomar revela pormenores da festa de aniversário

NTV Hoje às 17:43, atualizado às 18:09 Facebook

Ana Guiomar celebrou o 31.º aniversário, segunda-feira, e revelou alguns pormenores da festa, inclusive o bolo, nas redes sociais. A atriz continua a celebrar a data na companhia dos amigos e do namorado, Diogo Valsassina, durante uma festa privada na piscina. No Instagram, Ana Guiomar partilhou vários momentos e pormenores da celebração, com especial destaque para o bolo de aniversário inspirado na pintora mexicana Frida Kahlo. “Aquela fotografia que podia ficar só no álbum de família. Mas não… É sobre o meu bolo de aniversário”, escreveu na descrição da publicação. https://www.instagram.com/p/B1qm0FHArFI/ O 31.º aniversário da atriz foi assinalado por vários […]