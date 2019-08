Ana Guiomar sem palavras por ser capa de revista masculina

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Guiomar anunciou, nas redes sociais, que irá protagonizar a capa da edição de setembro da revista masculina “GQ Portugal”. A atriz mostrou-se tão entusiasmada com o resultado final da sessão fotográfica, em que aparece sem roupa, que acabou por partilhar a capa da publicação no seu perfil de Instagram. “A capa saiu ontem, olhei umas 50 vezes para ela mas fiquei sem saber o que dizer. Hoje a revista vai para as bancas e continuo sem saber o que dizer ou escrever”, começou por contar a namorada do ator Diogo Valsassina. View this post on Instagram LIFE. GOES. ON. […]