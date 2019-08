Ana Lúcia Matos revive local paradisíaco onde foi “muito feliz”

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:06 Facebook

Ana Lúcia Matos recordou como as manhãs eram “perfeitas” em Bali, na Indonésia. A apresentadora confessou ainda que quer voltar aquele local paradisíaco. Nostalgia. É este o sentimento que sentiu a apresentadora da TVI ao reviver, no perfil da rede social Instagram, uma das melhores viagens que fez na vida e o local onde foi mais feliz. “Quando acordei no meio da natureza e ainda nem sonhava que já estava plantada a semente do maior amor da minha vida”, pode ler-se numa das quatro publicações que fez alusivas à referida viagem. View this post on Instagram Quando acordei no meio […]