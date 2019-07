Ana Malhoa passeia pelas ruas de Sevilha

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:58 Facebook

Ana Malhoa passeia-se por Sevilha, em Espanha, depois de dias consecutivos de digressão em Portugal. A cantora ficou instalada numa unidade hoteleira de luxo. Aquela que é considerada por muitos como uma das mulheres mais cobiçadas pela público português está a espalhar sensualidade pelas ruas sevilhanas após ter chegado à cidade este domingo. No perfil de Instagram, a cantora tem estado a partilhar alguns dos melhores momentos com os admiradores. “Pelas ruas de Sevilha”, escreveu Ana Malhoa, em espanhol, na legenda. View this post on Instagram Por las calles de Sevilla💃🏻 A post shared by ANA MALHOA (@anamalhoa) on Jul […]