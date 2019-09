Ana Markl diz adeus ao colega das manhãs na Antena 3

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:38 Facebook

Ana Markl despediu-se, esta sexta-feira, do colega Luís Oliveira, com quem tem feito o horário das manhãs na Antena 3 desde 2015. A irmã do locutor Nuno Markl, que está grávida do primeiro filho, recorreu ao perfil de Instagram para publicar uma mensagem de despedida e agradecimento ao parceiro das “Manhãs da 3”. “Este homem, com quem iniciei a minha vida radiofónica em 2015 e que me fez acordar às 5h45 nos últimos anos, atreve-se agora a deixar as ‘Manhãs da 3’. É um ultraje!”, escreveu a locutora, em tom de brincadeira. View this post on Instagram Este homem, com […]