Ana Markl fala sobre primeiros dias de maternidade

Ana Markl falou sobre os primeiros dias de maternidade e de toda a ajuda que tem recebido ao longo este processo. A locutora da Antena 3 desabafou, no perfil de Instagram, com os seguidores acerca desta primeira experiência como mãe. Apesar de estar a aproveitar ao máximo, a radialista tem contado com muita ajuda. “Queriam pezinhos? ENTÃO TOMEM. Tem o mindinho tímido como a mãe. Nisto da maternidade, um dia desesperamos porque não sabemos nada, no outro iludimo-nos a pensar que já dominamos o assunto, no outro apercebemo-nos de que estávamos bem enganados e no outro levamos com um jato […]