Ana Marta Ferreira questionada sobre como explica a separação ao filho

NTV Hoje às 18:20, atualizado às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Marta Ferreira revelou nas redes sociais como irá explicar ao filho, Vasco, o término da relação com André Chaves, o pai da criança. A atriz de 25 anos foi confrontada com um assunto particular, após dar a oportunidade aos seguidores do Instagram de lhe colocarem algumas perguntas nos InstaStories, ferramenta do Instagram. A mãe de Vasco, de três anos, foi questionada sobre a separação entre a mesma e o ex-companheiro. “É fácil explicar ao Vasco por que não estás com o pai?”, perguntou uma seguidora. “Ele não faz esse tipo de perguntas, mas quando perguntar vou explicar. Sou totalmente […]