Ana Rita Aguiar: "Uma miss não é só beleza"

Aos 21 anos, Ana Rita Aguiar viu um sonho de criança concretizado: tornou-se Miss Portuguesa 2018. Foi a 6 de março que a coroa passou das mãos de Carla Rodrigues, que ganhou o título em julho passado, em Gondomar, para as de Ana Rita, primeira dama de honor.

Os motivos, explicou a MMRP Beleza que organiza os concursos, foram declarações de Carla sobre a situação na Venezuela, de onde é natural. Defendendo a ajuda humanitária, defendeu também Guaidó, apoio político proibido nas regras. Foi destituída.

Ana Rita, nascida em Vale de Cambra e licenciada em Educação Física e Desporto no Ismai, na Maia, confessa que não estava a contar ficar com o título principal de beleza, mas aceitou-o "com orgulho e responsabilidade".