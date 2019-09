Ana Rita Clara mascara-se de Mulher-Maravilha para aniversário do filho

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:37 Facebook

Ana Rita Clara mascarou-se de Mulher-Maravilha por um dia para celebrar o terceiro aniversário do seu filho, Caetano. Na festa houve bolos, doces e até insufláveis. Não, a apresentadora não vai pertencer à saga cinematográfica da Marvel nem da DC Comics, embora tenha recebido diversos elogios no Instagram após aparecer vestida como uma super-heroína. A comunicadora, de 40 anos, organizou, este domingo, uma festa temática para o filho na qual a inspiração era universo do Super-Homem e da Mulher-Maravilha. Orgulhosa do resultado, Ana Rita Clara partilhou as fotos no seu perfil da rede social e justificou a escolha do tema. […]