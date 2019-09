Ana Sofia Cardoso já deu à luz o primeiro filho

NTV Hoje às 10:40, atualizado às 11:00 Facebook

Ana Sofia Cardoso já é mãe pela primeira vez. O bebé é fruto do relacionamento com o companheiro, Tiago Begonha. Quase cinco meses depois de ter anunciado publicamente que estava de esperanças, a jornalista da TVI está finalmente a viver dias de grande felicidade depois do nascimento do seu bebé. A informação foi avançada por Cinha Jardim, durante a “Crónica Social”, do programa “Você na TV!” (TVI), que fez questão de dar os parabéns publicamente à recente “mamã”, confirmando assim a notícia. LEIA TAMBÉM: “Já li uma série de livros”. Jornalista Ana Sofia Cardoso “aprende” a ser mãe