Atrizes Anabela e Margarida Moreira juntas para serem irmãs cruéis

Margarida Fonseca Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Se Anabela não tivesse cortado o cabelo seria, à primeira vista, a imagem refletida no espelho da irmã Margarida. Ou vice-versa. Habituaram-se a que lhes chamem as "gémeas Moreira" e foram confundidas vezes sem conta. Na escola aproveitaram a situação. Hoje, aos 43 anos, são atrizes e estão em caminhos e posições diferentes no cinema, televisão ou teatro.

O cinema juntou-as, agora, no filme "Diamantino", escrito e realizado por Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt e protagonizado por Carloto Costa, que estreia a 4 de abril. São as irmãs Sónia e Natasha Matamouros, "cruéis e tontas", para Anabela, "malvadas" para Margarida.

"Fazer o filme foi uma odisseia maravilhosa. Aconteceu quase de tudo, inclusive ser cortada em cena por uma facalhão, fazer a cena até ao fim e, só depois do "corta!", perceber que tinha um ferimento de tal gravidade que tive de ir com urgência para o hospital e levar pontos. Essa cena ficou no filme, pois não pudemos repetir", conta Margarida.