Andreia Rodrigues feliz com o crescimento de Alice

Andreia Rodrigues está a desfrutar ao máximo a sua primeira experiência como mãe e de dia para dia fica cada vez mais apaixonada pela sua filha, Alice. Foi há quinze meses que a apresentadora da SIC deu à luz o primeiro rebento, fruto do relacionamento amoroso que mantém com o diretor de Programas do canal, Daniel Oliveira. Agora, num texto emotivo, Andreia Rodrigues garantiu que continua a ser “maravilhoso” acompanhar o crescimento da bebé. “Ver-te crescer é maravilhoso! Ver o mundo pelos teus olhos é uma enorme aprendizagem”, começou por escrever. View this post on Instagram Há 15 meses nasceste […]