Andreia Rodrigues mostra o primeiro corte de cabelo da filha

Andreia Rodrigues registou, nas redes sociais, o novo visual da filha, Alice, durante o primeiro corte de cabelo. Apesar de já ter cortado as pontas anteriormente, a filha da apresentadora, de um ano, mudou de visual pela primeira vez e, nos InstaStories, ferramenta do Instagram, Andreia Rodrigues assinalou o momento. “Primeiro corte de cabelo (a sério) da Alice”, escreveu na fotografia. Alice é fruto do casamento entre Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira. O casal trocou alianças há dois anos após nove anos juntos. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Andreia Rodrigues feliz com o crescimento de Alice