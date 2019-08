Ângelo Rodrigues continua em coma induzido mas com melhorias

Sara Oliveira Hoje às 18:48 Facebook

"Há melhorias no estado de saúde do Ângelo [Rodrigues]. A informação é oficial e foi dada pela Glam, a agência que representa o ator, de 31 anos, que está internado no hospital Garcia de Horta, em Almada, na sequência de uma grave infeção.

Ainda nos cuidados intensivos e em coma induzido, Ângelo Rodrigues começar a reagir positivamente aos tratamentos, depois de ter sido submetido a três intervenções cirúrgicas. No entanto, os seus representantes não avançam mais pormenores, porque "as informações clínicas apenas são dadas à família".

No hospital, o ator que vemos atualmente na série da SIC "Golpe de sorte" tem contado com a presença da mãe, Teresa, e da irmã, Mariana, e são elas que têm estado em contacto com os médicos responsáveis. Mas, "está melhor", garantiu a sua agência.