Ângelo Rodrigues em sessão hiperbárica

JN Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator Ângelo Rodrigues vai fazer esta segunda-feira a primeira sessão do tratamento em câmara hiperbárica, no Hospital das Forças Armadas, no Limiar, Lisboa.

O ato clínico visa acelerar a cicatrização e potenciar o efeito da medicação, nomeadamente dos antibióticos. O artista está internado, desde a semana passada, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, devido a uma infeção generalizada, alegadamente por causa de injeções de testosterona, que ele próprio terá administrado.

Será na tarde desta segunda-feira que Ângelo Rodrigues vai iniciar as sessões na câmara hiperbárica, solução que pretende ajudar o ator a sair do prognóstico reservado em que se encontra. Foi submetido a três cirurgias, transfusões de sangue e esteve em coma induzido até à passada sexta-feira.

Este tratamento, que é feito no Centro de Medicina Hiperbárica, poderá ajudar o artista, segundo o semanário "Expresso", a acelerar o processo de cicatrização das feridas para remover os tecidos afetados pela infeção. Se o sucesso esperado acontecer poderá evitar intervenções cirúrgicas drásticas, como por exemplo a amputação de uma perna, onde se está o foco infeccioso.

O mergulho hiperbárico, que geralmente está associado a acidentes de mergulho, pode ajudar em múltiplos problemas, desde a visão ao pé diabético. No Centro de Medicina Hiperbárico das Forças Armadas, entregue a médicos da Marinha, são cerca de 2000 os pacientes tratados, sendo que 90% são civis.