Ângelo Rodrigues faz 32 anos a recuperar

Ângelo Rodrigues faz hoje 32 anos, uma data que não deverá passar despercebida aos amigos, mesmo com ele internado e a recuperar de uma septicemia.

O ator está no hospital Garcia de Orta, em Almada, desde 22 de agosto, dia que marcou o início de um calvário: esteve em coma induzido, sofreu uma paragem cardíaca, foi sujeito a quatro operações, ganhou problemas renais e viveu a iminência de ver amputada a perna esquerda, situação revertida com tratamentos em câmara hiperbárica que aceleraram a cicatrização das feridas.

Natural do Porto, mas com parte da sua adolescência passada em Gaia, Ângelo tem tido a companhia da mãe, Teresa, e da irmã Mariana. O silêncio que o hospital impôs sobre a situação não deixou claro o que esteve na origem da infeção generalizada que pôs a vida do artista em risco. Nem mesmo a agência que o representa dá explicações.

O que se diz é que o ator terá injetado testosterona para ganhar massa muscular, na nádega esquerda. Depois disso, sentiu-se mal, foi ao hospital no dia 21, voltou para casa e acabou internado nos Cuidados Intensivos com "prognóstico reservado". A septicemia desenvolveu-se na perna, da anca até ao pé. Foi travada pela oxigenoterapia hiperbárica, que continua a fazer no hospital das Forças Amadas.

Já nos Cuidados Intermédios, Ângelo ainda tem um longo caminho a percorrer até ver a perna reconstruída e o fim do processo. "Seis meses", diz o médico Biscaia Fraga, que alerta para a depressão que carrega e para a importância do apoio neste momento.