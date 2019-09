Ângelo Rodrigues está "fora de perigo" sem risco de amputação

Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator Ângelo Rodrigues "já se encontra totalmente fora de perigo", revelou, esta quinta-feira, a agência que o representa.

"Até ao momento, Ângelo foi submetido a quatro intervenções cirúrgicas, seguidas de tratamento em câmara hiperbárica. Não existe qualquer risco de amputação da perna", indica um comunicado enviado às redações pela Glam.

No mesmo texto, o ator agradece "as inúmeras manifestações de carinho e todo o respeito demonstrado" e indica que só serão prestados mais esclarecimentos "se houver alguma alteração" do estado clínico de Ângelo Rodrigues.

Esta quarta-feira, o médico Biscaia Fraga explicou ao JN que "a recuperação num processo como o do ator demora seis meses". Um dos fatores importantes para a recuperação é o estado psicológico. "Ele está consciente e vai aperceber-se do que lhe aconteceu. A depressão pode dificultar a regeneração dos tecidos. Precisa de muito apoio".

Biscaia Fraga refere que os homens, entre os 18 e os 35 anos, têm muita relutância em aceitar que "algo correu mal". E que cada vez há mais a recorrer à testosterona. "Houve uma avalanche nos últimos seis anos entre jovens e universitários". As mulheres são mais cuidadosas. "Preferem o gel ou os comprimidos, raramente se injetam. E genericamente são mais cuidadosas com a higiene [dos utensílios e na limpeza de feridas]".