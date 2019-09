Ângelo Rodrigues: Há 13 dias a lutar pela vida

Sara Oliveira Hoje às 00:03 Facebook

Ator permanece nos cuidados intensivos do Hospital Garcia de Orta, em Almada, apesar das "francas melhoras".

Foi há 13 dias que o pesadelo começou para Ângelo Rodrigues, de 31 anos. O ator chegou a estar às portas da morte, ainda não está livre de perigo, permanece nos cuidados intensivos e são desconhecidas as sequelas com que poderá ficar.

Oficial sobre o seu atual estado de saúde é só o facto de ter sido retirado do coma induzido na sexta-feira (esteve cinco dias sedado), como informou a Glam, agência que o representa, depois de ter sido submetido a três intervenções cirúrgicas na sequência de uma infeção grave que se generalizou. Muitos apontam a toma de injeções de testosterona como causa.

Só a família está autorizada a conhecer a evolução do quadro clínico, até porque o momento continua a exigir cautela. Assim sublinha, ao JN, o médico especialista em Anatomia Patológica no Hospital da Universidade de Coimbra, Rui Caetano Oliveira. "Num caso de sepsis, tudo vai depender do rebate, ou seja, de como estão os órgãos. No caso de falência dos rins, é possível viver sem rins fazendo diálise, mas no caso de falência hepática, não vive sem fígado".

Continuam a somar-se as manifestações de apoio nas redes sociais. Ontem, foi o ator António Capelo, que contracenou com ele na série "Ministério do tempo", a reagir. Numa alusão à ficção, lembrou que "o chefe não gosta de brincadeiras em serviço". "Portanto toca a recuperar e a trazer de volta para nós esse músculo que tanto alimentaste: o teu coração!!!".

Os últimos dias de Ângelo

20 ago

O ator ter-se-á começado a sentir mal depois de regressar de um trabalho na Madeira. Foi ao hospital com febre e vómitos, regressando a casa medicado com um antibiótico. Voltou às urgências no dia seguinte, ficando internado.

26 ago

Entrou em choque séptico, tendo sido colocado em coma induzido. Depois de três cirurgias e alegada falência dos rins, na passada sexta-feira, Ângelo foi retirado do coma induzido. Mas, "apesar das francas melhoras", o "prognóstico continua reservado", comunicou a Glam.

30 ago

O caso voltou a chamar atenção para o uso indevido de esteroides, principalmente em ginásios, levando a que a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) pedisse à PJ e ASAE que investigasse a venda de medicamentos com testosterona em Portugal.