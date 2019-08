Ângelo Rodrigues: o culto do corpo que o pôs às portas da morte

Sara Oliveira Hoje às 21:59 Facebook

Foi em "Doce fugitiva", em 2006, que Ângelo Rodrigues se estreou em televisão, embora tenha sido depois em "Morangos com açúcar" que saltou para a fama.

Era um jovem com talento e ar de modelo, ainda sem os músculos que exibe na atualidade e que já o levaram à capa da revista "Men"s Health" por duas vezes.

A primeira foi em 2011 e "nada tinha a provar", como confessou mais tarde. Na altura, já tinha uns abdominais de fazer inveja a muitos homens. Em 2015, repetiu a dose. Voltou à primeira página, mas com mais corpo, ou melhor, um "grande cabedal". Foi fruto de dez semanas de treino intensivo, no Rio de Janeiro, com um "personal trainer" brasileiro. Afinal, "o desafio foi maior", assumiu o ator, acrescentando que "a certa altura a motivação virou angústia, pelas privações alimentares" a que foi sujeito.

Pela aparência, o culto do corpo foi para manter com exercício, ajuda de suplementos e, dizem ainda, com as injeções de testosterona que apontam como causa para a infeção que o pôs às portas da morte.

Consciente do peso da imagem, Ângelo também se submeteu a uma otoplastia, uma cirurgia plástica para corrigir as vulgarmente chamadas orelhas de abano, no verão de 2012.