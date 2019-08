Ângelo Rodrigues viaja para a Madeira em trabalho

NTV Hoje às 10:07, atualizado às 10:24 Facebook

Ângelo Rodrigues fez as malas e viajou até à Madeira, onde está a gravar o seu projeto mais recente. Entre as gravações, o ator teve tempo de ir apanhar banhos de sol. A vida do intérprete não pára. Depois de ter terminado as gravações da série “Golpe de Sorte”, da SIC, Ângelo Rodrigues mudou-se temporariamente para a Madeira onde vai gravar um filme. “Angelito de Portugal vem à Madeira gravar um filme e constata que precisa de uma poncha para entrar no mood”, pode ler-se na descrição que o ator fez no perfil de Instagram. View this post on Instagram […]