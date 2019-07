Animadora da Rádio Comercial vai ao “A Tua Cara Não me É Estranha”

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:21 Facebook

A animadora da Rádio Comercial Ana Isabel Arroja e a filha, Leonor, são as convidadas especiais da gala deste domingo do programa da TVI “A Tua Cara Não me É Estranha”. Prontas e decididas. É este o estado de espírito de Ana Isabel Arroja e da filha, Leonor, que vão ser recebidas por Maria Cerqueira Gomes neste domingo no “talent show” de imitações da TVI “A Tua Cara Não me É Estranha”. A animadora da Rádio Comercial e “Nô”, como é tratada, já estiveram a treinar durante a semana com Carlos Coincas. “Último ensaio antes da Gala: check! Preocupações: respirar […]