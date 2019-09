Anitta agride fã que lhe puxa o cabelo [vídeo]

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:14 Facebook

Anitta agrediu um fã com uma chapada após este lhe puxar o cabelo. O vídeo que regista o momento tornou-se viral na Internet. A cantora brasileira encontrava-se a cumprimentar as pessoas nos bastidores do programa “Anitta Entrou no Grupo”, no Multishow, quando um deles lhe puxou o cabelo. Perante a situação, a artista deu-lhe uma palmada com ar visivelmente chateado. O momento foi registado em vídeo pelo público presente e rapidamente começou a circular na Internet, onde já se está a tornar-se viral. Nas redes sociais, várias pessoas saíram em defesa de Anitta e comentaram o comportamento do fã. TEXTO: […]