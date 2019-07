Anitta criticada na cerimónia de encerramento da Copa América

NTV Hoje às 17:10, atualizado às 17:25 Facebook

O Brasil sagrou-se campeão da Copa América, este domingo, contudo o destaque foi para o espetáculo de Anitta na cerimónia de encerramento da competição. A cantora brasileira foi o centro das atenções no fim do evento após a vitória do Brasil, por três bolas a uma, contra o Peru. No entanto, a prestação da intérprete acabou por receber duras críticas por parte do público nas redes sociais. “Uma cerimónia no Brasil em que não canta a Ivete Sangalo é realmente uma cerimónia no Brasil?”, “Uma apresentação sem graça e sem músicas memoráveis. Podiam ter escolhido outro artista não? Chama a […]