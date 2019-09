Anitta foge do palco após invasão de fã

NTV Hoje às 12:55, atualizado às 13:07 Facebook

Anitta interrompeu um concerto, na madrugada deste sábado, depois de um homem ter invadido o palco a meio de uma canção. A cantora, que tem sido tema de notícia por ter terminado o namoro com Pedro Scooby, estava a dar um espetáculo no Vale Music Fest, em São Paulo, no Brasil, quando foi surpreendida por um fã. Rapidamente, a equipa de segurança agarrou o admirador e retirou-o do palco. Assim que a situação ficou resolvida, a intérprete voltou ao palco para prosseguir com a atuação musical. O momento foi registado por alguns fãs que estavam presentes e publicado nas redes […]