Anitta obrigada a parar após esgotamento nervoso

Anitta foi obrigada a parar pelos médicos após sofrer um esgotamento nervoso. A cantora teve de cancelar a participação no programa “Anitta Entrou no Grupo” (Multishow). A vida da mediática intérprete não tem corrido da melhor forma nos últimos meses. Depois de a Imprensa ter anunciado que está separada do surfista Pedro Scooby, eis que surgiu a informação de que Anitta não está bem a nível de saúde. Tal como se pode perceber pelo comunicado publicado no site do canal de televisão, Anitta foi obrigada a adiar os seus compromissos para poder recuperar. “Excecionalmente esta semana não haverá um episódio […]