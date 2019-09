Aniversário de Aurea assinalado por namorado

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:53 Facebook

Ricardo Oliveira assinalou publicamente o 32.º aniversário de Aurea com uma pequena declaração de amor nas redes sociais. O modelo e ator dedicou algumas palavras carinhosas à aniversariante, no perfil de Instagram, juntamente com uma fotografia do casal. “É o teu aniversário. Que venham com o que mereces, o melhor da vida, o melhor do mundo!”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Its your Bday 🐣 .32. Que venham com o que mereces, o melhor da vida, o melhor do mundo 💛 A post shared by Ricardo Oliveira (@ricardojmoliveira) on Sep 7, 2019 at 7:44am PDT […]