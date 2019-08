Aniversário de Carolina Deslandes assinalado por Raquel Tavares

NTV Hoje às 15:40, atualizado às 16:05 Facebook

O 28.º aniversário de Carolina Deslandes foi assinalado publicamente por Raquel Tavares, esta terça-feira, com uma mensagem carinhosa, nas redes sociais. A fadista dedicou vários elogios à aniversariante, no perfil da rede social Instagram, através de uma fotografia ternurenta de ambas. “Hoje é o dia DELA. Ela é um vendaval. Ela é suave. Ela é traquina. Ela é sensível. Ela é cómica. Ela é rabugenta. Ela é a festa. Ela é de lágrimas. Ela é a gargalhada mais sonora. Ela é esquecida. Ela sabe ouvir. Ela tem o coração na boca. Ela diz as palavras certas na altura certa”, escreveu […]