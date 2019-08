Antiga casa de Meghan Markle está à venda por 1,6 milhões de euros

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:35 Facebook

A casa onde Meghan Markle viveu durante um ano antes de abdicar da indústria do cinema para pertencer à família real britânica está à venda. A antiga habitação da mulher do príncipe Harry de Inglaterra está à venda desde semana passada. Construída em 1924, a moradia está situada em Los Angeles, nos Estados Unidos, tem dois andares, quatro quartos, três casas de banho, dois mil metros quadrados e custa cerca de 1,6 milhões de euros. De acordo com a Imprensa internacional, a duquesa de Sussex tornou-se proprietária do imóvel, em setembro de 2011, durante o casamento com o realizador e […]