António e Catarina Raminhos adotam cão

A família de António e Catarina Raminhos vai aumentar com a chegada de um cão que se chama Sr. André. A boa-nova foi partilhada publicamente pela mulher do humorista. Chama-se André, ou Sr. André, nasceu numa quinta na Serra da Estrela, com vista para Belmonte, e é o último a deixar a sua ninhada para ser adotado. Este era um desejo que há muito tempo António Raminhos, a mulher, Catarina, e as filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor, queriam concretizar. “Precisava de uma família que o adotasse e nós há muito que queríamos ter um cão”, escreveu Catarina […]