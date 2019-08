António Raminhos apresenta novo programa da SIC

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 14:00 Facebook

António Raminhos anunciou, nas redes sociais, que será o apresentador do novo programa da SIC, “Esta Mensagem é Para Ti”. O humorista vai conduzir a nova aposta da estação de Paço e Arcos. Apesar do conceito do programa ainda não der conhecido, sabe-se que será inspirado no programa de sucesso internacional, vencedor de um Emmy, que envolve surpresas e música. O excerto de apresentação foi publicado no Instagram por António Raminhos e pelo diretor de programas da SIC e apresentador do programa de entrevistas “Alta Definição”, Daniel Oliveira. View this post on Instagram Obrigado à @sicoficial por me convidar a […]