António Raminhos e mulher fazem tatuagem em conjunto

António Raminhos e a mulher, Catarina Raminhos, fizeram tatuagem em conjunto, nos braços, dedicada ao casamento de 12 anos do casal. A mulher do humorista revelou que ambos tatuaram recentemente a palavra “time”, em divisão silábica, através de uma fotografia do casal de mãos dadas, partilhada no Instagram. “‘TIME’ ou o tempo que nos une há tantas vidas. É, também, o post piroso do dia mas o que seria de nós sem uma boa dose de piroseira fofinha?” escreveu Catarina Raminhos na descrição. View this post on Instagram “TIME” ou o tempo que nos une há tantas vidas. É, também, […]