António Raminhos posa ao lado do “filho” Salvador Sobral

NTV Hoje às 14:19, atualizado às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

António Raminhos deixou-se fotografar a lado do cantor Salvador Sobral. O humorista aproveitou o momento para deixar os seguidores às gargalhadas nas redes sociais. O comediante esteve com a mulher, Catarina, e as filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor, no Festival ZIMP, onde decorrem workshops e palestras entre o dia 28 de julho e 4 de agosto. Durante o convívio no evento que acontece na Quinta do Crestelo, António Raminhos deparou-se com o intérprete que venceu o Festival Eurovisão da Canção em 2017, na Ucrânia, com o tema “Amar Pelos Dois”. View this post on Instagram Finalmente tivemos […]