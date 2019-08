António Raminhos recorda um dos piores períodos da sua vida

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

António Raminhos relatou alguns detalhes da vida familiar, e recordou que ele e a mulher, Catarina, passaram por dois abortos espontâneos. O humorista lembrou que Catarina Raminhos sofreu dois abortos, um antes e outro após dar à luz a filha mais velha do casal, Maria Rita, de oito anos. Os acontecimentos foram relatados durante um dos espetáculos, incluído na tour “O Melhor do Pior”, exibido no domingo, na antena da SIC. “Antes de termos a nossa primeira filha, tivemos um aborto. Eu lembro-me perfeitamente disto. Nunca mais me esqueci. Foi há nove anos, mais ou menos. Estávamos em Setúbal, de […]