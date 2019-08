António Raminhos revoltado com pais que devolvem filhos adotivos

NTV Hoje às 11:47, atualizado às 11:59 Facebook

António Raminhos mostrou-se revoltado com os pais que devolvem os filhos adotivos. O humorista defendeu que deveria haver um local onde os filhos poderiam abandonar os pais. Indignado. Foi desta forma que o humorista se sentiu ao deparar-se com uma notícia que reportava mais de 50 casos de crianças adotadas que acabaram por ser devolvidas nos últimos três anos. “Pois, porque são como os cães. Crescem e deixam de ser fofinhos e roem tudo e mordem os vizinhos”, começou por escrever António Raminhos, esta quarta-feira, no perfil de Instagram. Sem papas na língua, o comediante adiantou ainda que sem conhecer […]