António Raminhos solidário com menino diagnosticado com cancro

António Raminhos divulgou, nas redes sociais, a história de um menino diagnosticado com cancro e pediu a contribuição dos seguidores. A mensagem de Tomás, de cinco anos, chegou ao humorista que partilhou a situação no Instagram e expressou solidariedade. De acordo a informação divulgada por António Raminhos, o menino terá que ser submetido a uma cirurgia, em Espanha, com o custo de 90 mil euros. Os pais pediram ajuda com as despesas e, deste modo, o humorista a pediu o contributo de cada um dos internautas. “Sempre gostei de finais felizes. […] Hoje vou fazer a minha contribuição que passa […]