Aos 40 anos, Ana Rita Clara surpreende com boa forma física

Ana Rita Clara continua a inspirar os fãs com a boa forma física que apresenta e a rotina de hábitos de vida saudáveis que pratica para o conseguir. Aos 40 anos, a apresentadora do programa “Faz Sentido”, da SIC Mulher, pratica exercício físico diariamente e faz questão de partilhar nas redes sociais os resultados da rotina de treinos. A última publicação no perfil de Instagram foi um perfeito exemplo disso. Ana Rita publicou mais uma fotografia no ginásio, a treinar, na qual exibiu a boa forma física e os abdominais definidos. View this post on Instagram LOVE YOURSELF❤️ “A beleza […]